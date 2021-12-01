Редакция свердловского издания запустила онлайн в память об умершем редакторе

Портал Е1 запустил онлайн в память о своём бывшем редакторе Наталье Поповой. Коллеги и близкие девушки сравнивают ее с Маргарет Тетчер, вспоминают совместные дедлайны и ночные дежурства. Еще при жизни Наталья шутила — «запустите онлайн, когда я умру».

Внезапная кончина бывшей коллеги стала ударом для большинства свердловских журналистов — Наталья Попова работала в Е1 с 2014 года, а совсем недавно покинула сеть изданий («Сеть городских порталов»), куда входит популярное издание. Талантливая и яркая, она ушла из жизни в 42 года. Редакционный директор сети Ольга Прохорова вспоминает Наталью, как редкого человека с ясным взглядом и невероятным чувством юмора. «Мне будет тебя не хватать», — написала я, когда осенью Наталия Попова ушла из компании. Это я ей сказала, конечно, совсем не из вежливости. Это правда. Так и не хватало — мудрого совета, ясного взгляда, критики в точку, тонкого чутья, заботливой поддержки, невероятного чувства юмора. Есть такие редкие люди, которые точно знают, как будет хорошо. Наташа знала, вспоминает Ольга Прохорова. Сменившая на посту главреда Наталью Оксана Маклакова назвала Наталью стальной, готовой работать сутками напролет. Главные редактор Е1 считает, что последние сообщения в переписке с ушедшей коллегой как будто намекали на ее скорый уход. Я всегда думала, что Наташа — железная леди, наша Маргарет Тетчер. Что она стальная. Что она может работать сутками, а потом отряхнуться и снова работать как ни в чем не бывало. И то, что произошло, могло случиться с кем угодно, но только не с ней. И я перечитываю сейчас нашу переписку. И ее последние сообщения. И будто она что-то знала. Ведь она всегда про всё на свете знала лучше нас всех, высказалась Оксана Маклакова. Близкая подруга Натальи Поповой Оксана Троицкая написала, что в их чатике на троих бывший главред Е1 внезапно замолчала. Однако подруги решили, что девушка просто «дорвалась до отдыха». Горькая правда стала ударом. 42 года — совсем не тот возраст, чтобы переживать и звонить каждый день — как ты там, жива? Ну, мы и не спрашивали. У Наташки было две страсти: работа и путешествия. Поэтому я была абсолютно уверена, что в нашем чатике на троих она молчит, потому что наконец-то дорвалась до отдыха. Удивительный был человек. Для нашего времени — особенно, вспоминает Оксана. Анатолий Ефремов, замдиректора Сети городских порталов, написал в память об ушедшей коллеге, что девушка всегда шутила о старости и своей будущей смерти. Популярнее шуток про старость Наташи у нас в редакции была только шутка про «Запустите онлайн, когда я умру». В этом вся Наташа. Была, потому что ее больше нет. И, кажется, в этом городе, а может, и во всей стране больше нет такого требовательного и такого душевного профи, написал Анатолий Ефремов. Журналисты издания почти в голос вспоминают о том, какой жесткой и требовательной, но в то же время справедливой и талантливой была Наталья Попова. Коллеги всегда пытались равняться на нее — у девушки, как все говорят в голос, было чему поучиться. Прощание с Натальей Поповой пройдет завтра, 2 декабря, в 12:00 в доме прощания «Вознесение» на Серафимы Дерябиной, 41а. Скончалась пропавшая экс-главред Е1 Наталия Попова в Екатеринбурге

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