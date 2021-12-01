Следком и ОМОН ворвались домой к лидеру движения «Мужской путь» в Екатеринбурге

По словам матери девочки, в одном из недавних эфиров в Вконтакте Брезгин рассказывал о том, что девочка находится в Церковно-приходской школе, но она не сильно доверяет его словам, сообщает «КП-Екатеринбург». Розыском похищенного ребенка занимаются следователи по особо важным делам.