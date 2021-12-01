Следком и ОМОН ворвались домой к лидеру движения «Мужской путь» в Екатеринбурге

В отношении ценителя патриархальных ценностей Андрея Брезгина возбуждено уголовное дело. Как полагает следствие, уралец незаконно удерживает свою шестилетнюю дочь от первого брака, которую он силой увез от матери в июле 2021 года.
В тот момент, когда правоохранительные органы ворвались в жилище Брезгина, где он проживает с двумя сожительницами, он вел прямую трансляцию в Вконтакте. Ребенка в доме лидера «Мужского пути» найти не удалось.
По словам матери девочки, в одном из недавних эфиров в Вконтакте Брезгин рассказывал о том, что девочка находится в Церковно-приходской школе, но она не сильно доверяет его словам, сообщает «КП-Екатеринбург». Розыском похищенного ребенка занимаются следователи по особо важным делам.