Следком и ОМОН ворвались домой к лидеру движения «Мужской путь» в Екатеринбурге

Следком и ОМОН ворвались домой к лидеру движения «Мужской путь» в Екатеринбурге
Следком и ОМОН ворвались домой к лидеру движения «Мужской путь» в Екатеринбурге
Сегодня, 20:19ПроисшествияФото: Организация «Мужской путь»
Стражи правопорядка силой проникли в коттедж лидера организации «Мужской путь» в Екатеринбурге в поисках похищенной им дочери.

В отношении ценителя патриархальных ценностей Андрея Брезгина возбуждено уголовное дело. Как полагает следствие, уралец незаконно удерживает свою шестилетнюю дочь от первого брака, которую он силой увез от матери в июле 2021 года.

В тот момент, когда правоохранительные органы ворвались в жилище Брезгина, где он проживает с двумя сожительницами, он вел прямую трансляцию в Вконтакте. Ребенка в доме лидера «Мужского пути» найти не удалось.

По словам матери девочки, в одном из недавних эфиров в Вконтакте Брезгин рассказывал о том, что девочка находится в Церковно-приходской школе, но она не сильно доверяет его словам, сообщает «КП-Екатеринбург». Розыском похищенного ребенка занимаются следователи по особо важным делам.

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