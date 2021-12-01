Старушка угрожала взорвать дом и сбежала от полиции по балконам в Сухом Логу

Жители дома вызвали экстренные службы. Когда на месте ЧП приехала полиция и начала стучаться в квартиру к пенсионерке, та, как заправский скалолаз, выпрыгнула из окна своей квартиры на пятом этаже и, цепляясь за стены и балконы, перебралась на балкон соседей этажом ниже.
Так как в подъезде уже чувствовался сильный запах газа, жильцы дома были эвакуированы на улицу, сообщает «КП-Екатеринбург». Затем спецслужбы перекрыли газ, и началась спецоперация по поимке ловкой старушки. Чтобы задержать пенсионерку, понадобилась помощь спасателей, которые, используя пожарную лестницу, смогли добраться до виновницы происходящего. Пожилая женщина была передана медикам.