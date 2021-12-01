Старушка угрожала взорвать дом и сбежала от полиции по балконам в Сухом Логу

Старушка угрожала взорвать дом и сбежала от полиции по балконам в Сухом Логу
Старушка угрожала взорвать дом и сбежала от полиции по балконам в Сухом Логу
Сегодня, 15:24ПроисшествияФото: «Типичный Екатеринбург»
66-летняя жительница дома на улице Юбилейной в Сухом Логу открыла газ и угрожала взорвать дом в ночь на первое декабря.

Жители дома вызвали экстренные службы. Когда на месте ЧП приехала полиция и начала стучаться в квартиру к пенсионерке, та, как заправский скалолаз, выпрыгнула из окна своей квартиры на пятом этаже и, цепляясь за стены и балконы, перебралась на балкон соседей этажом ниже.

Так как в подъезде уже чувствовался сильный запах газа, жильцы дома были эвакуированы на улицу, сообщает «КП-Екатеринбург». Затем спецслужбы перекрыли газ, и началась спецоперация по поимке ловкой старушки. Чтобы задержать пенсионерку, понадобилась помощь спасателей, которые, используя пожарную лестницу, смогли добраться до виновницы происходящего. Пожилая женщина была передана медикам.

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