Водитель иномарки погиб в ДТП с пассажирским автобусом под Каменском-Уральским

Водитель иномарки погиб в ДТП с пассажирским автобусом под Каменском-Уральским
Водитель иномарки погиб в ДТП с пассажирским автобусом под Каменском-Уральским
Сегодня, 11:18ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе под Каменском-Уральским произошло смертельное ДТП. Mitsubishi влетел в автобус, где в момент столкновения находились 25 пассажиров. Водитель легкового авто в результате погиб.

Иномарка ехала в сторону Кургана. В какой-то момент по непонятным причинам водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Авария случилась в ночь на 1 декабря около 03.20. 34-летний водитель автобуса объяснил, что Mitsubishi резко выехал на встречку. В ДТП никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Водитель получил травмы такой степени, что его не удалось опознать. Также в салоне авто не было документов, удостоверяющих личность. По предварительным данным, машиной управлял мужчина 1988 года рождения из Екатеринбурга.

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