Водитель иномарки погиб в ДТП с пассажирским автобусом под Каменском-Уральским

Иномарка ехала в сторону Кургана. В какой-то момент по непонятным причинам водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Авария случилась в ночь на 1 декабря около 03.20. 34-летний водитель автобуса объяснил, что Mitsubishi резко выехал на встречку. В ДТП никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Водитель получил травмы такой степени, что его не удалось опознать. Также в салоне авто не было документов, удостоверяющих личность. По предварительным данным, машиной управлял мужчина 1988 года рождения из Екатеринбурга.