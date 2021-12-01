Водитель иномарки погиб в ДТП с пассажирским автобусом под Каменском-Уральским

На трассе под Каменском-Уральским произошло смертельное ДТП. Mitsubishi влетел в автобус, где в момент столкновения находились 25 пассажиров. Водитель легкового авто в результате погиб.

Иномарка ехала в сторону Кургана. В какой-то момент по непонятным причинам водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, сообщает УГИБДД по Свердловской области. Фото: УГИБДД по Свердловской области Авария случилась в ночь на 1 декабря около 03.20. 34-летний водитель автобуса объяснил, что Mitsubishi резко выехал на встречку. В ДТП никто из пассажиров автобуса не пострадал. Водитель получил травмы такой степени, что его не удалось опознать. Также в салоне авто не было документов, удостоверяющих личность. По предварительным данным, машиной управлял мужчина 1988 года рождения из Екатеринбурга. Сгоревшим заживо в ДТП в Екатеринбурге оказался сотрудник свердловского ГУФСИН

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