Житель Екатеринбурга решил покоптить рыбку и устроил взрыв в девятиэтажке

На балконе квартиры на втором этаже дома около 17.00 прогремел взрыв. Взорвался туристический газовый баллон, с помощью которого хозяин квартиры решил покоптить окуньков. Взрывная волна выбила стекла на балконе горекоптильщика, сообщает E1 со ссылкой на пресс-секретаря свердловского МВД Валерия Горелых.
В результате ЧП владелец квартиры и его дочь не пострадали, так как в момент взрыва находились в другой комнате. Не пострадали и другие жильцы, как и сам дом. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы областного центра.