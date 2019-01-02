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Новый 2019 год
Директор московского Парка Горького будет уволен после обрушения моста
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Директор московского Парка Горького будет уволен после обрушения моста

Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: Скриншот с видео Andrei Konovalov/twitter.com/qPu9GAxP9k8JjlA
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