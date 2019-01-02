Директор московского Парка Горького будет уволен после обрушения моста
Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: Скриншот с видео Andrei Konovalov/twitter.com/qPu9GAxP9k8JjlA
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Мэр Москвы поручил уволить директора парка им. Горького, где в Новогоднюю ночь обрушился деревянный мост.
Пост директора парка с 2016 года занимала Марина Люльчук. Сергей Соябнин написал о своем поручении в соцсети. Также мэр Москвы сообщил о том, что ведется расследование произошедшего.
В результате падения моста травмы получили 13 человек, погибших нет. Сергей Собянин пояснил, что все пострадавшие, которым была необходима госпитализация, получат компенсацию в размере 500 тысяч рублей, прошедшим лечение амбулаторно выплатят по 250 тысяч рублей, пишет ТАСС.
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