Медики получили травмы: машина скорой помощи попала в ДТП в Екатеринбурге

1 января на ул. 8 Марта в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового авто марки «БМВ».

Столкновение произошло, когда карета скорой помощи выезжала из двора, автомобиль «БМВ» в этот момент двигался по ул. 8 Марта.