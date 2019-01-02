Медики получили травмы: машина скорой помощи попала в ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Работники скорой помощи получили травмы в результате ДТП в Екатеринбурге, произошедшего 1 января.
Сюжеты: Екатеринбург
1 января на ул. 8 Марта в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового авто марки «БМВ».
Столкновение произошло, когда карета скорой помощи выезжала из двора, автомобиль «БМВ» в этот момент двигался по ул. 8 Марта.
В машине находились три медработника, все они получили различные травмы, пишет «Комсомольская правда».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей