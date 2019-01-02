Распивали алкоголь: двое мужчин погибли при пожаре в общежитии в Нижнем Тагиле

В ночь со 2 на 3 января 2019 года в Нижнем Тагиле в общежитии на ул. Щорса произошел пожар в одной из комнат. В огне погибли два человека. По предварительным данным, они распивали алкоголь, и возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при обращении с огнем.

По факту смерти двух человек начата доследственная проверка, в ходе которой совместно с сотрудниками МЧС будет установлена точная причина возгорания, а также причина смерти мужчин. Тела направлены на экспертизу, пишет «Интерфакс».

Информацию об этом подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.