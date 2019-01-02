Шесть человек отравились наркотиками в квартире в Екатеринбурге

Шесть человек отравились наркотическими веществами в квартире на Елизавете в Екатеринбурге. Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали всех, кто был в квартире, пятеро доставлены в областной токсикологический центр, еще один – в горбольницу №14.