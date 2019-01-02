Замначальника одной из екатеринбургских колоний погиб в результате ДТП
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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Замначальника по безопасности и оперативной работе екатеринбургской колонии погиб в ДТП, которое произошло через полчаса после наступления Нового года.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудник ФКУ ИК-2 подполковник Савельев А.Н. погиб в ночь с 31 декабря на 1 января. Сообщается, что в новогоднюю ночь Савельев нес дежурство в исправительном учреждении. Он хотел встретить Новый год с семьей и поехал домой поздравлять детей.
В 00.30, управляя Renault Megane, подполковник возвращался к месту работы. На одном из перекрестков на ул. Бебеля мужчина решил проехать на мигающий желтый сигнал светофора, однако врезался в Chevrolet Lacetti.
В результате полученных при столкновении травм сотрудник колонии скончался на месте ДТП, пишут «Вечерние Ведомости».
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