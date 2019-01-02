Замначальника одной из екатеринбургских колоний погиб в результате ДТП

Сотрудник ФКУ ИК-2 подполковник Савельев А.Н. погиб в ночь с 31 декабря на 1 января. Сообщается, что в новогоднюю ночь Савельев нес дежурство в исправительном учреждении. Он хотел встретить Новый год с семьей и поехал домой поздравлять детей.

В 00.30, управляя Renault Megane, подполковник возвращался к месту работы. На одном из перекрестков на ул. Бебеля мужчина решил проехать на мигающий желтый сигнал светофора, однако врезался в Chevrolet Lacetti.