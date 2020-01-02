Девочку успели вовремя вытащить: в Первоуральске обрушилась часть ледового городка
Сегодня, 11:55ПроисшествияФото: Группа «Инцидент Первоуральск» во ВКонтакте
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В Первоуральске обрушилась часть ледяного лабиринта и чуть не придавила девочку, об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Первоуральск» Вконтакте.
В парке упал лабиринт. Все живы, никого не придавило. Одну девочку успели вовремя вытащить, пишут в группе.
Жители города в комментариях возмутились качеством строительства ледового городка. Некоторые предположили, что на проекте сэкономили.
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