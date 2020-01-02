Двое человек погибли: на трассе под Екатеринбургом произошло ДТП
Сегодня, 11:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сегодня ночью на трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погибли два человека, сообщает Ура.ру.
По предварительной информации, водитель «Вольво» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота».
Водитель не учел дорожные и метеорологические условия, сообщили ТАСС в УГИБДД.
В результате происшествия водитель и пассажир «Вольво» скончались на месте. О состоянии пассажиров и водителя «Тойота» не сообщается.
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