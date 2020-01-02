В Свердловской области утром сгорел ангар с утеплителем
Сегодня, 10:32ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня утром в Полевском Свердловской области сгорел ангар с утеплителем, сообщают «РИА-Новости».
Сообщение о возгорании поступило пожарным в 6:54 утра. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
На место прибыло 10 единиц техники и 31 человек личного состава. К 8:12 пожар был локализован.
По предварительным данным пострадавших нет.
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