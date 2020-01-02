Под Нижним Тагилом при столкновении двух иномарок погибла женщина и пострадал ребенок

Водитель автомобиля «Шевроле Ланос» 40-летняя женщина, ехала со стороны села Петрокаменское в Нижний Тагил. На 15-м километре автодороги она не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу и столкновение с «Рено Сандеро» под управлением 69-летнего мужчины.

По предварительным данным, в результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка «Рено Сандеро». Оба водителя были доставлены в городские лечебные учреждения с переломами.