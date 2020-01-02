Под Нижним Тагилом при столкновении двух иномарок погибла женщина и пострадал ребенок
Вчера, 22:24ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня днем, на трассе «с.Николо-Павловское — с. Петрокаменское — Алапаевск» произошло ДТП, в результате которого скончалась женщина, а также трое человек пострадали, в том числе пятилетний ребенок, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель автомобиля «Шевроле Ланос» 40-летняя женщина, ехала со стороны села Петрокаменское в Нижний Тагил. На 15-м километре автодороги она не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу и столкновение с «Рено Сандеро» под управлением 69-летнего мужчины.
По предварительным данным, в результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка «Рено Сандеро». Оба водителя были доставлены в городские лечебные учреждения с переломами.
Кроме того, в ДТП пострадала пятилетняя девочка. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ребенок находился на заднем сидении автомобиля в специальном удерживающем устройстве.
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