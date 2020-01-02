В Екатеринбурге в ДТП на парковке «Радуга-парк» пострадала 14-летняя девочка

По данным ГИБДД водитель «ВАЗа» не уступил дорогу водителю «Лексуса» во время выезда со стоянки. В результате столкновения иномарку отбросило в столб.

В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка-пассажир Lexus IS 250, которая находилась на заднем пассажирском сидении справа и была пристегнута штатным ремнем безопасности. С места ДТП с ушибами была госпитализирована в детскую больницу № 9, сообщили в ГИБДД.