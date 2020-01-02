В Екатеринбурге закрыли дело студента, подозреваемого в изнасиловании мальчика
Сегодня, 20:25ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге Следственный комитет закрыл уголовное дело 18-летнего Андрея Разумова, которого подозревали в изнасиловании 10-летнего мальчика, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Летом 2019 года Разумов работал вожатым в пионерском лагере «Юность» в Туапсе. Однако после первой смены 10-летний мальчик обвинил его в изнасиловании.
28 декабря уголовное дело было закрыто.
Я очень рада, что эта неприятная ситуация осталась позади. Мы с самого начала знали, что Андрей ни в чем не виноват, это были лишь слова сложного ребенка, рассказала изданию сестра Андрея Зоя.
Осенью по обвинению в педофилии был арестован 73-летний житель Нижнего Тагила Анвар Якубов. Его подозревают в том, что он надругался над двумя девочками.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей