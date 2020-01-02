В Екатеринбурге закрыли дело студента, подозреваемого в изнасиловании мальчика

Летом 2019 года Разумов работал вожатым в пионерском лагере «Юность» в Туапсе. Однако после первой смены 10-летний мальчик обвинил его в изнасиловании.

28 декабря уголовное дело было закрыто.

Я очень рада, что эта неприятная ситуация осталась позади. Мы с самого начала знали, что Андрей ни в чем не виноват, это были лишь слова сложного ребенка, рассказала изданию сестра Андрея Зоя.