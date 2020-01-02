В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали двое взрослых и 13-летний ребенок

Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» 1991 года рождения следовал с улицы Серова по Красноармейской. Во время поворота налево молодой человек не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением мужчины 1996 года рождения.

В результате происшествия трое пассажиров «Лада Приора» пострадали. Ребенок получил ушиб левой голени. У мужчины 1976 года рождения — ушиб грудной клетки, ссадина лба. Женщина 1975 года рождения получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану лба и перелом зуба. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Им назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия. Оба водителя прошли проверку на состояние опьянения — в крови алкоголя или других веществ обнаружено не было. Во время осмотра места происшествия было установлено, что ребенок во время поездки был не пристегнут, так как заднее сидение не оборудовано ремнями безопасности. В отношении водителя «Лада» был составлен административный протокол по ст. 12.5 ч.1 КоАП РФ (управление автомобилем с техническими неисправностями).