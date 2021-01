На Урале директор учреждения допобразования осуждена за растрату

В Тавде суд вынес приговор директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Женщину признали виновной по статье 160 УК РФ (Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения). Как было установлено следствием, в 2018 году она воспользовалась своими служебными полномочиями и совершила растрату 70 тысяч рублей, которые принадлежали возглавляемому ей учреждению. Согласно договору, в здании учреждения должны были быть заменены восемь деревянных окон, но четыре новых окна подсудимая поставила в своей частном доме. Далее фирма-подрядчик получила 290 тысяч рублей, из которых около 70 тысяч рублей ушли на установку окон в доме женщины. В результате суд назначил штраф в размере 120 тысяч рублей и постановил взыскать с женщины сумму причиненного ущерба. Напомним, Областной суд рассмотрел апелляцию чиновниц из администрации Тугулыма и принял решение заменить реальные сроки на условный и отсрочку. В октябре женщины были приговорены к трем годам и к двум годам и десяти месяцам колонии, но суд пересмотрел приговор. На Урале укравшие 15 миллионов из годового бюджета чиновницы добились условного срока

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter