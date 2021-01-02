На Урале директор учреждения допобразования осуждена за растрату

Как было установлено следствием, в 2018 году она воспользовалась своими служебными полномочиями и совершила растрату 70 тысяч рублей, которые принадлежали возглавляемому ей учреждению. Согласно договору, в здании учреждения должны были быть заменены восемь деревянных окон, но четыре новых окна подсудимая поставила в своей частном доме. Далее фирма-подрядчик получила 290 тысяч рублей, из которых около 70 тысяч рублей ушли на установку окон в доме женщины.