«Спим в одежде и платим за холод»: жители Серова пожаловались на отсутствие отопления

Жители поселка Энергетиков в Серове пожаловались на отключение отопления и бездействие властей, управляющей компании и теплоснабжающей организации, рассказала TagilCity.ru местная жительница.

По словам посельчан, температура в доме не превышает +15 градусов. У самых «счастливых» обладателей обогревателя +17 градусов. У некоторых в доме проводка не выдерживает «прожорливые» отопительные приборы. Подгорают розетки. Постоянно жалуемся, но у администрации одни отписки, рассказывает одна из жительниц. Photo: Подписчица «Это Серов, детка» во «Вконтакте» В конце 2020 года она написала в группу администрации Серова во «Вконтакте». 28 декабря ей сообщили, что были проблемы с котельной, но их уже устранили, а на следующий день ситуация повторилась. Но тепло так и не появилось в домах серовчан. Сделала заявку еще в прошлом году. Результата нет. Платим деньги за холод, а никто не реагирует. У них-то в коттеджах тепло, зачем мы им сдались, пишет подписчица группы «Это Серов, детка» во «Вконтакте». В комментариях к посту о проблемах в поселке десятки жителей сообщают о проблемах. Люди жалуются, что спят под двумя одеялами. Некоторых пожилых граждан забирают из холодных домов родственники. Звонила в чрезвычайную службу, а мне там сказали «Купите обогреватель. Ничем не поможем, придем только после праздников», негодует жительница поселка. Из-за включения обогревателей граждане не только страдают от холода. Начались проблемы с электропитанием. Проводка не выдерживает и начинаются отключения. Выключается свет в целых домах или по частям. 30 декабря два раза выключался свет. Вместе с ним и отопление. Кроме того, начались перебои с горячей и холодной водой, рассказала TagilCity.ru читательница. По её словам, проблемы начались в начале декабря. Они возникли одновременно с наступлением холодов. В начале месяца было еще терпимо, но постепенно с понижением температуры вне помещения ситуация начала ухудшаться. Постиранные вещи за ночь не просыхали на холодных батареях. Девушка рассказала изданию, что котельная в поселке новая, однако постоянно происходят аварии. В помещении настолько холодно, что под диваном образуется лед. Она ходила в управляющую компанию, обращалась в ресурсоснабжающую компанию, чтобы вызвать специалистов для замеров температуры на соответствие нормам, но они сваливают вину друг на друга и не принимают никаких действий. Далее было обращение в МЧС по Свердловской области. Представители ведомства пришли, потрогали батареи и отметили, что они действительно холодные. Визит был 28 декабря. Как сообщает жительница, сотрудники произвели фото- и видеофиксацию, но после их ухода ничего не изменилось и ей не перезванивали. Садик моего ребенка тоже получает тепло от нашей котельной. Там довольно прохладно. Мало того, что и температура невысокая, дак еще при прокладке труб где-то допустили ошибку. Третий этаж детсада отапливается хуже других, а найти проблему не могут. Вместо футболки и шортов покупаем ребенку колготки и теплые носки,добавила женщина. В целом, по словам жительницы, ситуация в конце 2020 года стала гораздо хуже, чем прошлой зимой. Раньше они открывали окна, чтобы проветрить, а теперь постоянно работает обогреватель. Кроме того, качество воды оставляет желать лучшего. Отопление и горячее водоснабжение идет одним контуром. Вода из батареи идет в краны, нередко в ней примешаны мазут и песок из-за чего ванная не отмывается. Photo: Собеседница TagilCity.ru Теперь она не уверена, какая платежная квитанция придет с большей суммой для оплаты, за электричество или за отопление.

