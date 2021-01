В Екатеринбурге двое мужчин украли елку из своего двора и были пойманы охраной

В Екатеринбурге двое мужчин украли елки из двора собственного дома и занесли домой. Их вычислили и заставили вернуть дерево на место.

Возмутителей общественного порядка, попытавшихся украсть новогоднее дерево у своих же соседей, нашли по камерам видеонаблюдения, сообщается в группе «96.ru» во «Вконтакте». Ель не простояла в квартире «новых владельцев» долго. Спустя непродолжительный промежуток времени к ним наведались сотрудники охраны и проконтролировали возвращение дерево во двор. Video: Группа «96.ru» во «Вконтакте» Напомним, в декабре в Екатеринбурге по горячим следам был задержан телефонный «террорист». Мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил о заложенном взрывном устройстве, но не уточнил где. Им оказался 27-летний молодой человек, стоявший ранее на учете у специалистов из-за проблем с психикой. Его доставили в медицинское учреждение. В Екатеринбурге по «горячим следам» задержан «телефонный террорист»

