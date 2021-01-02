В Екатеринбурге двое мужчин украли елку из своего двора и были пойманы охраной

Напомним, в декабре в Екатеринбурге по горячим следам был задержан телефонный «террорист». Мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил о заложенном взрывном устройстве, но не уточнил где. Им оказался 27-летний молодой человек, стоявший ранее на учете у специалистов из-за проблем с психикой. Его доставили в медицинское учреждение.