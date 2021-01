В Нижнем Тагиле неизвесные спалили будку дворовых собак

В Нижнем Тагиле неустановленные лица сожгли будку, в которой жили две дворовые собаки.

Происшествие случилось во дворе дома № 17 на улице Ермака. Хулиганы сожгли собачью будку, пишут в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Жилье для животных строили всем двором. Местные жители отмечают, что собаки были дружелюбные и мирные. Жильцы решали вопрос стерилизации питомцев, чтобы у недовольных не возникало вопросов о размножении. Происшествие очень расстроило всех живущих во дворе, особенно детей. Video: Группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» Напомним, 1 и 2 января в Нижнем Тагиле сгорели два частных садовых дома в коллективных садах УВЗ. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. В Нижнем Тагиле в первые дни нового года сгорели два частных садовых дома

