В Нижнем Тагиле неизвесные спалили будку дворовых собак

В Нижнем Тагиле неизвесные спалили будку дворовых собак

Сегодня, 17:34ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле неустановленные лица сожгли будку, в которой жили две дворовые собаки.

Происшествие случилось во дворе дома № 17 на улице Ермака. Хулиганы сожгли собачью будку, пишут в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Жилье для животных строили всем двором. Местные жители отмечают, что собаки были дружелюбные и мирные. Жильцы решали вопрос стерилизации питомцев, чтобы у недовольных не возникало вопросов о размножении.

Происшествие очень расстроило всех живущих во дворе, особенно детей.

Video:Группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

Напомним, 1 и 2 января в Нижнем Тагиле сгорели два частных садовых дома в коллективных садах УВЗ. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

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