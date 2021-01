В селе Рыбниковское под Каменском-Уральским 60-летний мужчина умер во время церемонии прощания со своей бывшей женой.

31 декабря он приехал в село с целью проститься с бывшей супругой. В процессе церемонии мужчине стало плохо, а через несколько минут он умер, сообщает портал ku66. Свидетели происходящего вывали скорую помощь, но помочь медики не смогли. На данный момент точную причину смерти определяют эксперты.

