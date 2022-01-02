Погорельцам в Сухом Логу дадут временное жилье

Погорельцам в Сухом Логу дадут временное жилье
Погорельцам в Сухом Логу дадут временное жилье
Сегодня, 16:21ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
О подготовке жилья в маневренном фонде Сухого Лога распорядился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Этой ночью в городе произошел пожар. Без крыши над головой остались жители многоквартирного дома.

Возгорание произошло в деревянном доме на улице Милицейской. Стены, перегородки и крыша горели несколько часов кряду, пока пожар не затушили боевые расчеты МЧС. Они же эвакуировали на улицу 40 человек. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

К настоящему моменту часть погорельцев размещены в одной из местных школ. В правительстве Свердловской области знают о ЧП и принимают меры. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился оказать людям всю необходимую помощь. По его распоряжению в Сухом Логу планируют подготовить жильё в маневренном фонде, а также решать вопрос с выплатами на первоочередные нужды.

Жители трех уцелевших подъездов возвращаются домой. Аварийные бригады восстанавливают там электроснабжение. А вот жители еще двух подъездов этого сделать не смогут: квартиры непригодны для жилья. Таковых в этом доме 75 человек.

Жители города через социальные сети организовали сбор вещей для погорельцев. Также сейчас решается вопрос, связанный с формированием продуктовых наборов. Об этом предпринимателей попросили местные власти. Поврежденный дом планируют чуть позже осмотреть. Создается межведомственная комиссия.

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Екатеринбург
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