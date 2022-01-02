«Ребенка прижало ремнем»: «Делимобиль» влетел в иномарку в Кольцово

Водитель каршеринга устроил ДТП на трассе в Кольцово. Все произошло вечером 2 января на перекрестке улиц Реактивной и Визитной. Там в аварии пострадали «Делимобиль» и Hyundai Solaris. Один из очевидцев рассказал, что виновник аварии был пьян.

По словам свидетеля, водителю «Делимобиля» около 30 лет. После ДТП от него исходил характерный запах, также мужчина тяжело разговаривал, а его пассажир шатался. Авария произошла, так как машина выехала на встречную полосу. Свидетели отметили, что травмы получил юный пассажир Hyundai Solaris. Мальчик примерно 9 лет был доставлен в больницу. Прижало ремнем безопасности, все подушки сработали,рассказал мужчина. Также, дожидаясь полицию, в инцидент вмешались жители Арамиля. Пьяный водитель с пассажирами хотели поймать такси и скрыться с места аварии. В ГИБДД рассказали, что теперь в инциденте разбираются сотрудники, сообщает Е1. Фото: E1.RU Напомним, редакция TagilCity.ru составила свою подборку запомнившихся ДТП за 2021 год. Смертельный автобус, «шашки» на дороге и сгоревший заживо: резонансные ДТП 2021 года

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