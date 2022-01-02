«Ребенка прижало ремнем»: «Делимобиль» влетел в иномарку в Кольцово

«Ребенка прижало ремнем»: «Делимобиль» влетел в иномарку в Кольцово
«Ребенка прижало ремнем»: «Делимобиль» влетел в иномарку в Кольцово
Сегодня, 21:16ПроисшествияФото: E1.RU
Водитель каршеринга устроил ДТП на трассе в Кольцово. Все произошло вечером 2 января на перекрестке улиц Реактивной и Визитной. Там в аварии пострадали «Делимобиль» и Hyundai Solaris. Один из очевидцев рассказал, что виновник аварии был пьян.

По словам свидетеля, водителю «Делимобиля» около 30 лет. После ДТП от него исходил характерный запах, также мужчина тяжело разговаривал, а его пассажир шатался. Авария произошла, так как машина выехала на встречную полосу. Свидетели отметили, что травмы получил юный пассажир Hyundai Solaris. Мальчик примерно 9 лет был доставлен в больницу.

Прижало ремнем безопасности, все подушки сработали,рассказал мужчина.

Также, дожидаясь полицию, в инцидент вмешались жители Арамиля. Пьяный водитель с пассажирами хотели поймать такси и скрыться с места аварии. В ГИБДД рассказали, что теперь в инциденте разбираются сотрудники, сообщает Е1.

Фото:E1.RU

Напомним, редакция TagilCity.ru составила свою подборку запомнившихся ДТП за 2021 год.

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