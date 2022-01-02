В Нижнем Тагиле в ДТП травмирован один человек

Дорожная авария произошла ранним утром 1 января на улице Петрова. Сообщение об этом в региональное управление МЧС поступило в 4.31. На место был направлен боевой расчет местной пожарно-спасательной части. Также по звонку туда выехали бригады скорой помощи и экипаж ГИБДД.
По факту ДТП проводится проверка. По данным оперативной службы, столкнулись автомобили «Volkswagen Polo» и «ВАЗ 2112». У одного из них от удара смяло всю переднюю часть. В больницу госпитализирован один пострадавший.
Разбитые машины растащили и эвакуировали. Движение транспорта на участке дороги восстановлено. О характере травм пострадавшего пока информации нет. По результатам проверки полиция примет процессуальное решение.