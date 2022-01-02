Водитель из Екатеринбурга в Абхазии попал в реанимацию после жесткого ДТП с иномаркой

Вечером 30 декабря на трассе в Абхазии столкнулись «Нива» и «Лексус». Водитель первого из них из них екатеринбуржец. За жизнь мужчины продолжают бороться врачи.

Екатеринбуржец Максим Подоприхин находился на отдыхе в Гагры (Абхазия). Вечером 30 декабря он сел за руль автомобиля «Нива» и в компании двух человек, мужчины и женщины, выехал на трассу. Машина совершала поворот налево, когда в нее влетела другая. Это был «Лексус» под управлением 50-летнего водителя. От удара пассажирка «Нивы» получила травму головы, не совместимую с жизнью. Она погибла до приезда скорой помощи. Максима отвезли в больницу и поместили в реанимацию. По диагнозу врачей, у него переломы основания черепа, предплечья и ушиб мозга. Мужчина сейчас в сознании, но говорить не может. Момент аварии случайно попал на камеру наружного наблюдения. Хорошо видно, как иномарка влетает в бок «Нивы». Машину смяло чуть ли не в гармошку. Спасатели вытаскивали пострадавших, разрезав кузов гидравлическими ножницами. Повезло только пассажиру-мужчине: несколько ушибов, и все. Водителя «Лексуса» спасли подушка и ремень безопасности. Медэкспертиза установила, что в момент ДТП он был трезвым. Но понять, с какой ехал скоростью, нельзя. Спидометр в машине, когда ее осмотрели полицейские, оказался разбитым. Супруга екатеринбуржца сейчас ухаживает за мужем в больнице. Друзья Максима не исключают сценарий, по которому именно его обвинят в ДТП, а не водителя «Лексуса», сообщает Е1. По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело.

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