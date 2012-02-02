Разыскивается герой, вынесший девочку из пожара в Нижнем Тагиле
Разыскивается неизвестный герой. Выяснились подробности пожара на улице Тимирязева, где серьезные травмы получила 5-летняя девочка. "В нашем городе пройдёт «Открытый Кубок федерации черлидинга» 4 февраля в 12.30 часов в детско-юношеской спортивной школе имени Героя России Олега Охрименко состоятся соревнования по черлидингу, в которых примут участие спортсмены Омска и гости их других городов России. В число претендентов на победу входят сильнейшие команды Омска: опытные коллективы «Чери», «Эдельвейс», сборная команда Омской области «Виктория», а также юные спортсменки из команд «Фанта», «Энергия» и «Пепси». Это первые состязания в нашем городе такого масштаба, заявки на участие подали несколько команд из Новосибирска, Челябинска, Кургана, Нижнего Тагила и Тюмени. Всего в стартах примут участие более 400 спортсменов от 6 до 26 лет. Главными соперниками омичей станут представители Новосибирска и Кургана, которые являются призерами всероссийских соревнований." - сообщает сайт "Аргументов и Фактов" в статье http://www.omsk.aif.ru/sport/news/51974Разыскивается неизвестный герой. Выяснились подробности пожара на улице Тимерязева, где серьезные травмы получила 5-летняя девочка.
Как рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского гарнизона пожарной охраны, пожар начался в одной из комнат квартиры на первом этаже 19-го дома. Вчера около 19 часов хозяйка квартиры, находясь на кухне,услышала из комнаты, где начался пожар, крик 5-летней дочери.
Пришедшая на помощь мама ни чем не могла помочь своему ребенку, так как вход в комнату был охвачен огнем. Женщина выбежала на улицу, что бы через окно вытащить Аню, но дотянуться до карниза не смогла.
Проходящий мимо молодой человек не растерялся, и, запрыгнув в горящую комнату, вытащил ребенка. Прибывшие медики доставили девочку в реанимацию с сильными ожогами.
По предварительным данным пожар начался из-за замыкания в электропроводке.Пожарные сейчас пытаются найти того парня, который спас жизнь 5-летней Ане.