Разыскивается герой, вынесший девочку из пожара в Нижнем Тагиле

Как рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского гарнизона пожарной охраны, пожар начался в одной из комнат квартиры на первом этаже 19-го дома. Вчера около 19 часов хозяйка квартиры, находясь на кухне,услышала из комнаты, где начался пожар, крик 5-летней дочери.

Пришедшая на помощь мама ни чем не могла помочь своему ребенку, так как вход в комнату был охвачен огнем. Женщина выбежала на улицу, что бы через окно вытащить Аню, но дотянуться до карниза не смогла.

Проходящий мимо молодой человек не растерялся, и, запрыгнув в горящую комнату, вытащил ребенка. Прибывшие медики доставили девочку в реанимацию с сильными ожогами.