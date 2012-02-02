Участники митинга в Екатеринбурге чуть не сорвали отправление электрички

В субботу, 28 января, сел на скоростной экспресс в Нижний Тагил за триминуты до официального отправления в 15:07 МСК. Но после этого временипоезд долго стоял на перроне. Как пояснил проходивший по вагонуохранник, отправиться поезду не давали «пикетчики, которые всталина рельсы» пишет блогер kit_eburgskiy.

Для участников митинга 28 января были пущеныдополнительные электрички Екатеринбург — Нижний Тагил, но на них успелисесть не все тагильчане. 36 участников митинга в поддержку человекатруда появились на вокзале позже и попытались сесть в экспрессдо Нижнего Тагила. С собой у них были разрешения на бесплатный проезд.Когда в вагоны запускать их отказались, участники митинга всталина рельсы.

Согласно информации от Федерации профсоюзов, с Железнойдорогой было заключено соглашение, по условиям которого участникимитинга могли поехать и на более поздних электричках. И оговорок проэкспресс не было. Участники митинга, конечно, молодцы, что отстояли своеправо на бесплатный проезд. Но при этом сорвали отправление поездаи устроили балаган в вагоне заключает блогер.

Из-за индидента отправление экспресса до Нижнего Тагила задержалось на 25 минут.