В Екатеринбурге погибли водитель и пассажирка иномарки, врезавшейся в дерево

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, на данный момент установлено, что водитель автомашины «Опель-Астра» при движении по проспекту Космонавтов в сторону центра города не справился с управлением и допустил наезд на дерево. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало на части. В ДТП погибли водитель иномарки - мужчина 1966 года рождения и пассажирка - женщина 1978 года рождения.