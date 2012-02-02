В Екатеринбурге погибли водитель и пассажирка иномарки, врезавшейся в дерево
2 февраля 2012, 13:14ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Сегодня, 2 февраля, около четырех часов утра в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.
Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, на данный момент установлено, что водитель автомашины «Опель-Астра» при движении по проспекту Космонавтов в сторону центра города не справился с управлением и допустил наезд на дерево. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало на части. В ДТП погибли водитель иномарки - мужчина 1966 года рождения и пассажирка - женщина 1978 года рождения.
По данному факту начато расследование.
ФОТО предоставлено пресс-службой управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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