В Нижнем Тагиле при пожаре в квартире жилого дома пострадал 4-летний ребенок
2 февраля 2012, 15:38ПроисшествияОльга
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1 февраля в 19.01 в квартире №6 на улице Тимирязева, 19 загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Огнем повреждены домашнее имущество и потолочное перекрытие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
В огне пострадал ребенок. 4-летняя Аня получила термические ожоги лица,шеи, нижних конечностей, живота, рук и грудной клетки (15% поверхноститела) I-II-III степени. Девочка доставлена в реанимационное отделениеДЦГБ №3, состояние тяжелое.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.
Пожарно-спасательными подразделениями спасено 2 человека по лестничным маршам.
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