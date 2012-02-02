В суд направлено дело педофила, насиловавшего детей в церкви
2 февраля 2012, 13:11Происшествия
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В Свердловский областной суд направлено уголовное дело 33-летнего разнорабочего церкви с. Покровское, сообщает пресс-служба следственного управления Свердловской области.
Как установлено следствием, с мая по июль 2011 года злоумышленник,находясь в помещении кельи церкви, неоднократно совершал насильственныедействия сексуального характера в отношении мальчиков 10 и 11 лет.
Согласно показаниям потерпевших мальчиков, обвиняемый завлекал их к себев келью конфетами. Сами дети находились в церкви, поскольку надобровольных началах помогали церкви – подметали дворики, убирали траву ит.д.
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