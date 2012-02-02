Житель Нижнего Тагила трижды пытался организовать убийство местного бизнесмена

В ходе следствия выяснилось, что с 2001 по 2002 годы пастух Мартин У.арендовал туалеты на привокзальном рынке в городе Нижний Тагил. Подрасширение бизнеса он занял у предпринимателя Андрея 150 тысяч рублей,но так и не отдал, сообщает пресс-служба Следственного управленияСвердловской области.

В декабре 2001 года к нему обратился компаньон предпринимателя Алексей, спредложением устранить заимодавца, а заодно и заработать на егоубийстве 10 тысяч долларов.

Для исполнения заказа Мартин привлек своих знакомых, которым обещалпростить долг в размере 3 тысяч рублей, а также сулил за убийство 10тысяч долларов США.

В течение 2002 года злоумышленники трижды покушались на жизньпредпринимателя Андрея – взрывали и обстреливали машину бизнесмена. Воктябре за 15 тысяч долларов наняли киллера из Кабардино-Балкарии. Но онпродал информацию о готовящемся преступлении жертве за 17 тысячдолларов. При получении части суммы от бизнесмена преступника задержали.

Восемь лет Мартин У. скрывался в Кабардино-Балкарской Республике, гдеподрабатывал пастухом. Задержали подстрекателя в 2010 году, сообщаетУралинформбюро. Судом он осужден на срок 10,5 лет с отбыванием в колониистрогого режима. По решению суда потерпевшим он должен выплатить 670тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Организатор и исполнители покушения на жизнь Андрея К. уже осуждены к длительным срокам лишения свободы.