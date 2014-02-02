В Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил девушку. У нее перелом таза
2 февраля 2014, 11:45Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувшую пятницу, 31 января, около 21:00 на улице Мира напротив дома № 68 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девушка-пешеход.
Водитель автомобиля Chevrolet Cruze 1985 года рождения со стажем 9 лет (оформлен по части 1 статьи 12.26 КоАП Российской Федерации), находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на пешехода, которая в этот момент переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девушка-пешеход 1984 года рождения получила перелом таза. Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу. Сейчас ведется разбирательство, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей