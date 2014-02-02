В Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил девушку. У нее перелом таза

Водитель автомобиля Chevrolet Cruze 1985 года рождения со стажем 9 лет (оформлен по части 1 статьи 12.26 КоАП Российской Федерации), находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на пешехода, которая в этот момент переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.