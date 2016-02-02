В метро Мюнхена мигранты напали на женщину и избили пенсионеров (ВИДЕО)

В Интернете появилось видео, где мужчины арабской внешности средь бела дня в мюнхенском метро избивают пожилых немцев. Запись уже распространили все мировые СМИ. На кадрах видно, как приезжие кидаются на пассажиров с кулаками и выкручивают им руки.

По словам очевидцев, беженцы грубо приставали к женщине, пожилые люди вступились за нее. В результате в конфликте оказались замешаны практически все, кто был в вагоне. На станции пострадавшие немедленно вызвали полицию, но стражи порядка заявили, что ничего не могут сделать в данной ситуации, потому что для задержания якобы нет достаточных оснований.

Этот инцидент в мюнхенской подземке стал одним из серии нападений беженцев, которые происходили в разных городах Германии. Особенно часто атакам подвергаются женщины, которые становятся объектами сексуальных домогательств со стороны приезжих.