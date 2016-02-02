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В метро Мюнхена мигранты напали на женщину и избили пенсионеров (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В метро Мюнхена мигранты напали на женщину и избили пенсионеров (ВИДЕО)

2 февраля 2016, 17:15ПроисшествияMaurice
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