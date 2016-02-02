В Нижнем Тагиле трамвай зарыл машину автоледи в сугроб, когда она пыталась проскочить (ФОТО)
2 февраля 2016, 18:15ПроисшествияДенис Таратонов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вечером 2 февраля в Нижнем Тагиле на трамвайном переезде на улице Садовая столкнулись серебристый седан и трамвай.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очевидец сообщил редакции TagilCity.ru о том, что автоледи переоценила свои силы, когда попыталась проскочить перед трамваем.
Молодая обворожительная автоледи решила не пропускать трамвай с большими окнами, но, поспешив, не справилась с управлением. Трамвай буквально посадил её автомобиль в сугроб. Насколько я успел заметить, никто не пострадал рассказал тагильчанин.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Это ДТП случилось всего лишь двое суток спустя после того, как на ГГМ легковушка врезалась в трамвай, вылетела с дороги и завалилась на бок.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей