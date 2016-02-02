В Нижнем Тагиле трамвай зарыл машину автоледи в сугроб, когда она пыталась проскочить (ФОТО)

Очевидец сообщил редакции TagilCity.ru о том, что автоледи переоценила свои силы, когда попыталась проскочить перед трамваем.

Молодая обворожительная автоледи решила не пропускать трамвай с большими окнами, но, поспешив, не справилась с управлением. Трамвай буквально посадил её автомобиль в сугроб. Насколько я успел заметить, никто не пострадал рассказал тагильчанин.

Это ДТП случилось всего лишь двое суток спустя после того, как на ГГМ легковушка врезалась в трамвай, вылетела с дороги и завалилась на бок.