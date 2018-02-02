Две екатеринбурженки покалечились в салоне автобуса из-за резкого торможения (ФОТО)
Поездка в маршрутном такси для двух екатеринбурженок закончилась госпитализацией в больницу. Дорожный инцидент произошел в столице Урала 31 января на улице Большакова.
Сообщается, что 53-летний водитель маршрутки марки «Богдан» превысил допустимую скорость, затем резко затормозил. Это привело к падению пассажиров в салоне транспортного средства.
68-летняя пассажирка сломала нос, а также получила ссадины на лице. 44-летней пассажирке диагностировали перелом рёбер. Обе пострадавшие попали в больницу №23.
В областной Госавтоинспекции уточнили, что автобусу пришлось применить экстренное торможение из-за неправильно выбранной скорости, а также из-за возникшей на дороге помехи – автомобиля, который резко перестроился на полосу перед общественным транспортом.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего. Стаж вождения мужчины, который был за рулём маршрутки - 30 лет, передает «E1.ru».
Фото: «E1.ru»
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