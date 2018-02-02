Казанских наркоторговцев задержали в Нижнем Тагиле

Женщины, 36-ти и 19-ти лет, решили освоить незаконный бизнес и приехали в Нижний Тагил, где арендовали частный дом. Подруги получали информацию o тайниках с наркопрепаратами через мобильное приложение, делали отдельные «закладки» и отчитывались o выполненной работе в переписке. Во время задержания у каждой были найдены пакеты, перемотанные изолентой, в которых было обнаружено более 10 грамм наркотического вещества.