Казанских наркоторговцев задержали в Нижнем Тагиле
В частном секторе Дзержинского района сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» совместно с сотрудниками федеральной службы безопасности были задержаны две жительницы Казани, подозреваемые в сбыте наркотических препаратов.
Женщины, 36-ти и 19-ти лет, решили освоить незаконный бизнес и приехали в Нижний Тагил, где арендовали частный дом. Подруги получали информацию o тайниках с наркопрепаратами через мобильное приложение, делали отдельные «закладки» и отчитывались o выполненной работе в переписке. Во время задержания у каждой были найдены пакеты, перемотанные изолентой, в которых было обнаружено более 10 грамм наркотического вещества.
Сотрудниками полиции установлено более 30 мест тайных «закладок», которые успели сделать задержанные женщины. В указанных местах были изъяты свертки с полимерными пакетами «зип-лок», в которых находилось более 12 грамм наркотического вещества.
По сообщению пресс-группы Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет.
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