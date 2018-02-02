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Тагильчанка вызвала пожарных из-за запаха гари в пустующей квартире (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка вызвала пожарных из-за запаха гари в пустующей квартире (ФОТО)

2 февраля, 20:40ПроисшествияИрина Анисимова
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