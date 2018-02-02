Тагильчанка вызвала пожарных из-за запаха гари в пустующей квартире (ФОТО)

По адресу Жуковского, 15 в последнем подъезде что-то непонятное. Первый этаж, задняя угловая квартира. Горит свет, идет дым. Перед окнами - пожарные, полиция, скорая рядом стоит рассказала очевидица.

По словам прохожих, пожарные переговаривались о намерении проникнуть в окно задымленной квартиры. Доступ внутрь осложняет наличие решеток на окнах.

Прибывшему на место корреспонденту TagilCity.ru жители дома рассказали, что по номеру «01» позвонила жительница дома. Причиной вызова был запах гари, который держится в подъезде уже несколько дней.

По словам соседей, пожарные переговаривались о намерении проникнуть в окно задымленной квартиры. В окнах горит свет, но дверь в помещение никто не открывает. Доступ внутрь осложняет наличие решеток на окнах.

Квартира неоднократно перепродавалась, соседи новых хозяев не знают. Эта же соседка предположила, что там могла задымиться бытовая тепловая пушка. Там в квартире нет никого, и пожарные решают - что делать, видимо, -- сообщила жительница дома.

Получить комментарий от сотрудников экстренных служб на месте не удалось.

Напомним, на этой неделе в пожаре на улице Малая Гальянская погиб человек.