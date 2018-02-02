Жительница Тавды подожгла жилой дом в попытке отомстить за сожителя

Ночью 2 февраля в одном из жилых домов Тавды произошёл пожар. По чистой случайности жители смогли не только покинуть дом, но и самостоятельно его потушить. Жильцов спас дверной звонок, который после замыкания из-за высоких температур начал звонить не переставая.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали местную жительницу, которая была неоднократно судима за вовлечение несовершеннолетних в торговлю спиртным.

По предварительным данным, она, воспользовавшись растворителем, оставшимся после ремонта, облила дом и, чиркнув зажигалкой, подпалила. Осознавая, что оставила отпечатки сапог на снегу, выбросила их в безлюдном месте, как вещественное доказательство. Оперуполномоченные отыскали обувь и направили ее для проведения экспертизы и для сверки на идентичность. Свою вину подозреваемая признает и раскаивается в содеянном, ссылаясь на то, что совершила это в нетрезвом виде рассказал пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

Причиной, по которой женщина решила поджечь дом, стала месть. Ранее хозяин дома сообщил полиции о сожителе задержанной, который бродил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области. Теперь мстительной женщине грозит до 5 лет лишения свободы.