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4 свертка с телефонами были обнаружены во въезжающем в ИК-5 Нижнего Тагила автомобиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 свертка с телефонами были обнаружены во въезжающем в ИК-5 Нижнего Тагила автомобиле

Сегодня, 17:39ПроисшествияФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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