4 свертка с телефонами были обнаружены во въезжающем в ИК-5 Нижнего Тагила автомобиле

Под капотом автомобиля, въезжающего на территорию ИК-5 Нижнего Тагила для ремонта в автоцехе колонии, под крышкой воздушного фильтра сотрудники учреждения нашли 4 свертка, завернутых в пищевую пленку. При распаковке были обнаружены 4 телефона, 3 сим-карты, карта памяти, аккумулятор и провод для зарядки.