4 свертка с телефонами были обнаружены во въезжающем в ИК-5 Нижнего Тагила автомобиле
Сегодня, 17:39ПроисшествияФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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31 января в ИК-5 Нижнего Тагила при досмотре транспортного средства были обнаружены 4 свертка с 4 сотовыми телефонами, 3 сим-картами, картой памяти, аккумулятором и зарядным устройством.
Сюжеты: Нижний Тагил
Под капотом автомобиля, въезжающего на территорию ИК-5 Нижнего Тагила для ремонта в автоцехе колонии, под крышкой воздушного фильтра сотрудники учреждения нашли 4 свертка, завернутых в пищевую пленку. При распаковке были обнаружены 4 телефона, 3 сим-карты, карта памяти, аккумулятор и провод для зарядки.
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Владельцы автомобиля привлечены к административной ответственности, им грозит штраф до 12 000 рублей, информирует пресс-служба ГУФСИН России по региону.
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