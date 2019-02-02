Более 360 домов остались без отопления из-за аварии на газопроводе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:16ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свыше 360 частных домов в районе Малой Кушвы остались без отопления из-за аварии на газопроводе.
Сюжеты: Нижний Тагил
2 февраля в 10:10 в районе Малой Кушвы на газорегуляторном пункте произошла авария. Устранением поломки занимались 8 бригад. Андрей Симонов, который является главным инженером Горнозаводского округа компании «ГАЗЭКС», сообщил, что у жителей района должен быть альтернативный источник тепла.
В настоящий момент авария устранена, обеспечена подача газа, сообщают ИА «Все новости».
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