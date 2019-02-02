Более 360 домов остались без отопления из-за аварии на газопроводе в Нижнем Тагиле

2 февраля в 10:10 в районе Малой Кушвы на газорегуляторном пункте произошла авария. Устранением поломки занимались 8 бригад. Андрей Симонов, который является главным инженером Горнозаводского округа компании «ГАЗЭКС», сообщил, что у жителей района должен быть альтернативный источник тепла.