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Более 360 домов остались без отопления из-за аварии на газопроводе в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 360 домов остались без отопления из-за аварии на газопроводе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:16ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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