Массовое ДТП произошло на Режевском тракте Свердловской области
Сегодня, 19:18ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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2 февраля на Режевской тракте произошло ДТП с участием Renault Symbol, ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris.
По словам очевидцев аварии, водитель Renault Symbol не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В этот момент по тракту ехали ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris, которые столкнулись с машиной, оказавшейся на встречной полосе.
Перед столкновением посередине дороги с большой скоростью ехала снегоуборочная машина.
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Машина Renault Symbol оказалась в кювете, информации о пострадавших нет, сообщается в группе во ВКонтакте «Екатеринбург – Серов (Online)».
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