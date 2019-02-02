Пытавшийся поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге мужчина приговорен к 1 году
Сегодня, 10:37ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Смоленске суд приговорил к 1 году колонии Игоря Щуку за попытку поджога памятника Борису Ельцину Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
7 ноября 2018 года мужчина попытался поджечь памятник первому президенту России, однако был задержан правоохранителями. Поскольку у Игоря Щуки было белорусское гражданство, екатеринбургский мировой суд принял решение о рассмотрении дела в Белоруссии, но кассационная инстанция отменила это решение, и приговор был вынесен в России.
Щука является сторонником «Другой России». В 2009 году он был осужден за возбуждение ненависти либо вражды и оскорбление представителя власти, сообщают «Вечерние Ведомости».
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