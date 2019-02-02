Пытавшийся поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге мужчина приговорен к 1 году

7 ноября 2018 года мужчина попытался поджечь памятник первому президенту России, однако был задержан правоохранителями. Поскольку у Игоря Щуки было белорусское гражданство, екатеринбургский мировой суд принял решение о рассмотрении дела в Белоруссии, но кассационная инстанция отменила это решение, и приговор был вынесен в России.