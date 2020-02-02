На Урале неизвестный пытался продать девочку за 5 тысяч рублей через сайт объявлений
Сегодня, 14:31ПроисшествияФото: pixabay.com
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На сайте объявлений «Юла» в разделе «Посуда» пользователь под именем Вячеслав разместил объявление о продаже ребенка за пять тысяч рублей.
Объявление о продаже девочки за пять тысяч рублей на сайте «Юла» было размещено неизвестным пользователем по имени Вячеслав И. Аккаунт в сервисе он зарегистрировал за день до публикации объявления. На данный момент оно удалено.
В полиции заинтересовались объявлением.
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Объявление о продаже девочки
Фото: сайт объявлений "Юла"
Мы проведем проверку по этому сообщениюсообщает Ура.ру со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.
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