Один погибший, четверо пострадавших: в Новосибирске обрушилась кровля в кафе
Сегодня ночью, в одном из кафе Новосибирска обрушилась кровля в кафе. В результате одна девушка погибла, еще четыре человека пострадали, сообщают «РИА-Новости».
В ночь с первого на второе февраля в одном из кафе Новосибирска произошло обрушение кровли. Как рассказали в региональном МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей использовалась в качестве раздевалки ночного клуба. Предполагается, что она не выдержала скопившегося снега.
Двоих пострадавших прооперировали. Один пациент получил перелом таза, а у другой девушки — перелом голени. Оба пациента направлены для прохождения лечения в травматологическое отделение.
В областном минздраве подчеркнули, что все доставленные пострадавшие живы.
Кто-то в Telegram-канале распространяет информацию о том, что пациент умер в больнице — это неправда, сказал собеседник.
По факту обрушения кровли Следственный комитет возбудил уголовное дело, по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее в Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обрушилась крыша. Под завалами оказались люди.