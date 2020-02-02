Один погибший, четверо пострадавших: в Новосибирске обрушилась кровля в кафе

В ночь с первого на второе февраля в одном из кафе Новосибирска произошло обрушение кровли. Как рассказали в региональном МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей использовалась в качестве раздевалки ночного клуба. Предполагается, что она не выдержала скопившегося снега.

Двоих пострадавших прооперировали. Один пациент получил перелом таза, а у другой девушки — перелом голени. Оба пациента направлены для прохождения лечения в травматологическое отделение.

В областном минздраве подчеркнули, что все доставленные пострадавшие живы.

Кто-то в Telegram-канале распространяет информацию о том, что пациент умер в больнице — это неправда, сказал собеседник.

По факту обрушения кровли Следственный комитет возбудил уголовное дело, по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».