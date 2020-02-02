Пассажир самолета скончался во время перелета из Челябинска в Москву
Сегодня, 15:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сегодня утром, второго февраля, на борту самолета, летевшего рейсом Челябинск-Москва, скончался пассажир, сообщает «Московский комсомолец».
Самолет, в котором на пути из Челябинска в Москву скончался пассажир, принадлежит компании «Победа». Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу компании перевозчика.
По предварительной информации, пассажиру было 67 лет. По прибытии в аэропорт Внуково медики констатировали смерть пассажира.
По словам представителей компании «Победа», один из клиентов после посадки самолета не проснулся, разбудить его не удалось. С ним был сопровождающий.
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