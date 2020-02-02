Пассажир самолета скончался во время перелета из Челябинска в Москву

Самолет, в котором на пути из Челябинска в Москву скончался пассажир, принадлежит компании «Победа». Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу компании перевозчика.

По предварительной информации, пассажиру было 67 лет. По прибытии в аэропорт Внуково медики констатировали смерть пассажира.