В Екатеринбурге скончался театральный педагог и радиоведущий Олег Вахрушев
Сегодня, 13:47ПроисшествияФото: личная страница Олега Вахрушева в Facebook
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В Екатеринбурге, на 51-м году жизни, скончался татральный педагог и радиоведущий Олег Вахрушев. Об этом рассказали его друзья на странице Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Олег Вахрушев скончался первого февраля по неизвестным причинам.
Олег Вахрушев окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности «Артист драматического театра и кино» (мастерская В.И. Марченко) в 1998 году. В то же ВУЗе он преподавал «Сценическое движение». Кроме того, он был ведущим программы на «Город ФМ».
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