В Екатеринбурге скончался театральный педагог и радиоведущий Олег Вахрушев

Олег Вахрушев окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности «Артист драматического театра и кино» (мастерская В.И. Марченко) в 1998 году. В то же ВУЗе он преподавал «Сценическое движение». Кроме того, он был ведущим программы на «Город ФМ».