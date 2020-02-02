В селе под Талицей в пожаре пострадали трое детей
В селе Бутка под Талицей в частном доме из-за задымления от стиральной машины продуктами горения отравились трое детей, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Как рассказали в ведомстве, жительница села, у которой четверо детей, решила постирать белье и растопить баню. Один ребенок был у родственников, остальные находились дома. Женщина положила кипятильник в стиральную машину, чтобы согреть воду, а после отправилась к соседке за лопатой. Пока они общались, сработала пожарная сигнализация. Как оказалось, вода выкипела, корпус кипятильника расплавился, и одежда, лежащая рядом, начала тлеть.
Многодетная мама незамедлительно вывела из дома детей, вызвала пожарную охрану и скорую помощь. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения в течение минуты справились с огнем. Бригада скорой медицинской помощи констатировала у детей отравление продуктами горения и приняла решение об их госпитализации. Сейчас их жизни ничто не угрожает,сообщили в МЧС.