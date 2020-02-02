В селе под Талицей в пожаре пострадали трое детей

Как рассказали в ведомстве, жительница села, у которой четверо детей, решила постирать белье и растопить баню. Один ребенок был у родственников, остальные находились дома. Женщина положила кипятильник в стиральную машину, чтобы согреть воду, а после отправилась к соседке за лопатой. Пока они общались, сработала пожарная сигнализация. Как оказалось, вода выкипела, корпус кипятильника расплавился, и одежда, лежащая рядом, начала тлеть.