Администрация Екатеринбурга подала в суд на Минобороны РФ из-за земельного участка

Свердловский арбитражный суд получил иск от мэрии Екатеринбурга к Министерству обороны России из-за земельного участка, говорится в картотеке арбитражных дел.

Отмечается, что суд постановил возбудить производство по делу. Предварительное заседание назначено на 24 февраля. В качестве третьих лиц по делу привлечены: МУП «Водоканал» Екатеринбурга, Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ и управление Росимущества Свердловской области. Екатеринбургская администрация требует, чтобы право собственности на земельный участок, на котором находятся технические объекты «Водоканала», признали в судебном порядке. Когда-то этот участок земли принадлежал военным. Сейчас оформляется право собственности на муниципалитет,рассказали Ура.ру в мэрии.

