Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы

В Москве Симоновский районный суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима без учета проведенного года под домашним арестом. Его условный срок был заменен на реальный.

Отмечается, что в срок 3,5 года лишения свободы был включен почти год, который оппозиционер провел под домашним арестом, сообщает «Коммерсант». Из этого следует, что в колонии Навальному нужно будет провести 2 года и 8 месяцев. Выездное заседание прошло в Мосгорсуде. Алексей Навальный был доставлен туда из СИЗО «Матросская тишина». Замену условного срока на реальный запросила ФСИН, а представитель прокуратуры поддержал данную просьбу. Суд находит представления подлежащим удовлетворению,заявила судья Наталия Репникова. Также Алексею Навальному был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. В связи с тем, что проходит рассмотрение дела, вблизи Мосгорсуда перекрыли ряд улиц и усилили меры безопасности. Напомним, 17 января оппозиционера Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. После прохождения паспортного контроля его задержали сотрудники управления ФСИН по Москве. Навальный был взят под стражу на 30 дней. Алексей Навальный задержан в Шереметьево по прилету из Берлина

