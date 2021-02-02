Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы

Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы

Сегодня, 22:51ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Москве Симоновский районный суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима без учета проведенного года под домашним арестом. Его условный срок был заменен на реальный.

Отмечается, что в срок 3,5 года лишения свободы был включен почти год, который оппозиционер провел под домашним арестом, сообщает «Коммерсант». Из этого следует, что в колонии Навальному нужно будет провести 2 года и 8 месяцев. Выездное заседание прошло в Мосгорсуде. Алексей Навальный был доставлен туда из СИЗО «Матросская тишина».

Замену условного срока на реальный запросила ФСИН, а представитель прокуратуры поддержал данную просьбу.

Суд находит представления подлежащим удовлетворению,заявила судья Наталия Репникова.

Также Алексею Навальному был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

В связи с тем, что проходит рассмотрение дела, вблизи Мосгорсуда перекрыли ряд улиц и усилили меры безопасности.

Напомним, 17 января оппозиционера Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. После прохождения паспортного контроля его задержали сотрудники управления ФСИН по Москве. Навальный был взят под стражу на 30 дней.

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